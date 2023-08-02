Суд на Кубани арестовал на два месяца обвиняемого в домогательстве к девочкам в лагере

Он пробудет под стражей до 29 сентября

КРАСНОДАР, 2 августа. /ТАСС/. Анапский городской суд арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в домогательстве к девочкам в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Анапский городской суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Воронежской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132, ч. 2 ст. 135 (развратные действия) УК РФ. Обвиняемый заключен под стражу на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 29 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мужчина ведет бродяжнический образ жизни и может скрыться от органов следствия. Ранее в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю сообщали о том, что мужчина был задержан во вторник, в его отношении возбуждено уголовное дело.

В правоохранительных органах региона ТАСС сообщали, что в Анапский городской суд поступил иск к арендатору детского лагеря о запрете деятельности до устранения всех нарушений, в том числе по пожарной безопасности, а также антитеррористической защищенности, куда входит в том числе и забор лагеря, который не препятствует проникновению посторонних на территорию. Именно через него, по словам собеседника агентства, мужчина и пробрался на территорию детского лагеря, находясь в слепой зоне камер наблюдения.