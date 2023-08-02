Суд поместил в психиатрическую клинику петербурженку, пытавшуюся поджечь военкомат

Наталия Колядина не стала оспаривать свои действия и против ходатайства следствия не возражала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил в психиатрическую клинику женщину, подозреваемую в попытке поджога военкомата Кронштадтского и Курортного районов города во вторник днем. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Сестрорецкий районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия о помещении в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, в отношении Наталии Колядиной. Колядина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества). Суд ходатайство следствия удовлетворил", - говорится в сообщении.

Из материалов дела следует, что 1 августа Колядина пыталась поджечь здание военного комиссариата Кронштадтского и Курортного районов города в Сестрорецке. Как отметили в пресс-службе судов, процесс прошел в закрытом режиме. Женщину на 30 суток поместили в клинику, в условиях стационара специалисты проведут с ней судебную психиатрическую экспертизу. Подозреваемая не стала оспаривать свои действия и против ходатайства следствия не возражала.

За последние три дня в Петербурге и Ленинградской области зафиксированы уже четыре попытки поджогов зданий военкоматов. В понедельник вечером ТАСС сообщал о задержании мужчины, который поджег двери комиссариата Центрального района города на улице Чайковского и попытался протаранить ворота учреждения на легковой машине. Во вторник местные СМИ рассказали об инциденте в Сестрорецке, а также у здания главного петербургского военкомата на Английском проспекте - в этом случае, как и в предыдущем, поджигательницей оказалась женщина. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, подозреваемую задержали минувшей ночью в доме 4 по Кустарному переулку.

Последнего поджигателя доставили в полицию в среду - по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, днем пожилой мужчина пришел к военкомату на Московской улице во Всеволожске с двумя бутылками горючего вещества, но возгорания не произошло и его задержал дежурный.