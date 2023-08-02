2 августа, 14:34
Военная операция на Украине

Жителя Херсона подозревают в прохождении обучения для террористической деятельности

Александр Щербак/ ТАСС​​​​​​, архив
© Александр Щербак/ ТАСС​​​​​​, архив

У мужчины есть украинское гражданство

ГЕНИЧЕСК, 2 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Херсона с украинским гражданством, подозреваемого в прохождении обучения для террористической деятельности, сообщило в среду в Telegram-канале следственное управление СК РФ по Херсонской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Херсонской области по материалам УФСБ России и ГУ МВД России по Херсонской области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города Херсона. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК РФ (прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности)", - говорится в сообщении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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