Жителя Херсона подозревают в прохождении обучения для террористической деятельности

У мужчины есть украинское гражданство

ГЕНИЧЕСК, 2 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Херсона с украинским гражданством, подозреваемого в прохождении обучения для террористической деятельности, сообщило в среду в Telegram-канале следственное управление СК РФ по Херсонской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Херсонской области по материалам УФСБ России и ГУ МВД России по Херсонской области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города Херсона. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК РФ (прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности)", - говорится в сообщении.