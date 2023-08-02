2 августа, 14:44,
обновлено 2 августа, 15:06

СК возбудил против Михаила Светова дело о реабилитации нацизма

Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив
© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив

Как сообщили в правоохранительных органах, основанием для этого стало публичное исполнение песни, где в положительном ключе рассказывается о лидере ОУН-УПА Степане Бандере

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении лидера организации "Гражданское общество", активиста Либертарианской партии Михаила Светова (признан в России иноагентом) по статье о реабилитации нацизма. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"В отношении Светова СК возбудил дело по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, основанием для возбуждения дела стало публичное исполнение Световым песни, где в положительном ключе рассказывается о лидере ОУН-УПА Степане Бандере. Первоначально Светов выложил видеоролик с исполнением песни в чате либертарианцев в Telegram. Позднее другие участники чата выложили ее в публичный доступ. 

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