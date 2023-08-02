Два человека пострадали при обстреле ВСУ Горловки

Один из них - подросток

ДОНЕЦК, 2 августа. /ТАСС/. Еще один человек получил ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины города Горловки ДНР. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

Ранее Приходько сообщал, что подросток получил ранения при обстреле Горловки. Под огнем оказалось в том числе здание администрации района,

"Количество раненых обстрелом ВФУ (Вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) мирных жителей Горловки возросло до двух", - написал Приходько.

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Горловка с начала суток подвергалась обстрелам семь раз. Для обстрелов использовалась артиллерия калибром 152 мм.