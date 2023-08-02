Суд Петербурга оштрафовал "Ростелеком" на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

На онлайн-видеосервисе Wink демонстрировали фильмы с нетрадиционными сексуальными отношениями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Суд в Петербурге оштрафовал на 1 млн рублей компанию "Ростелеком" за демонстрацию фильмов с нетрадиционными сексуальными отношениями на онлайн-видеосервисе Wink. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении ПАО "Ростелеком" по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол). Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей", - говорится в сообщении.

Протокол в отношении "Ростелекома" поступил в суд 5 июня. Проверки Роскомнадзора зафиксировали распространение на платформе Wink художественных фильмов с возрастной маркировкой "16+", в которых показываются нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения. Изначально речь шла о кинолентах "Бриджит Джонс: Грани разумного", "Как живой", "Проклятие Чаки" и "Английский цирюльник". Впоследствии в протокол внесли изменения: ответчик сообщил, что не является организатором (владельцем) сервиса Wink с 1 марта, поэтому суд привлек его к ответственности только по одному эпизоду правонарушения, зафиксированному в середине февраля.