В Петербурге после гибели двух мужчин под высоковольтной линией возбудили уголовное дело

Обстоятельства инцидента выясняют следователи и криминалисты СК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Следователи СК РФ в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух мужчин, по предварительной версии, из-за обрыва провода высоковольтной линии электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по городу.

"По результатам проведенной проверки следственным отделом по Красносельскому району Главного следственного управления СК РФ по г. Санкт-Петербургу по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тела двух мужчин с признаками воздействия тока высокого напряжения обнаружили 25 июля в лесополосе вблизи дома 19 по Нарвской улице. По предварительным данным, на линии оборвался и загорелся высоковольтный провод, и находившиеся в это время рядом мужчины погибли.

Обстоятельства инцидента выясняют следователи и криминалисты СК. По делу назначены судебно-медицинские экспертизы, сотрудники ведомства допрашивают сотрудников организации, обслуживающей участок ЛЭП.