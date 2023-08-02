Суд в Москве 16 августа рассмотрит протокол в отношении "Билайн" за демонстрацию ЛГБТ

Юрлицу грозит штраф до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы 16 августа рассмотрит административный протокол в отношении ПАО "Вымпелком", которому принадлежат оператор связи и кинотеатр "Билайн", за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступил протокол в отношении ПАО "Вымпелком", составленный по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол). Судебное заседание назначено на 09:50 16 августа", - сказали в суде.

По ч. 2 ст. 6.21.2 УК РФ юридическому лицу грозит штраф до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.