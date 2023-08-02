Под кипрским Лимасолом произошел крупный лесной пожар

Для его тушения привлекли авиацию

НИКОСИЯ, 2 августа. /ТАСС/. Крупный лесной пожар вспыхнул в кипрской провинции Лимасол в районе деревни Агиос Мамас. На месте работают пожарные расчеты, к тушению подключены в общей сложности девять самолетов, сообщили журналистам представители департамента лесного хозяйства.

Распространению огня способствует сильный ветер. Пока пожар не удалось взять под контроль.

С середины июля на Кипре установилась очень жаркая погода, столбики термометров днем показывают в среднем около 40 градусов Цельсия. Периодически в сельских районах возникают пожары. До сих пор власти с ними успешно справлялись, не прибегая к помощи других стран.

Во многих городах Кипра развернуты специальные пункты, где люди имеют возможность отдохнуть в кондиционированных помещениях, там же им предлагают прохладительные напитки. Как сообщила метеорологическая служба островного государства, Кипр оказался под воздействием тепловой волны "Клеон".