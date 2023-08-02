Суд в Петербурге арестовал мужчину по обвинению в поджоге военкомата

Александр Перов пробудет под стражей до 30 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО мужчину, который в понедельник вечером поджег здание военкомата на улице Чайковского. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Перова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Суд избрал стражу по 30 сентября", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обвинение мужчине предъявили во вторник. По данным следствия, в 20:00 31 июля Перов и другие неустановленные лица из хулиганских побуждений подожгли здание военного комиссариата Центрального района Санкт-Петербурга, используя бутылку с зажигательной смесью. Как сообщала в понедельник пресс-служба районной администрации, мужчина поджег входные двери военкомата и попытался протаранить арочные ворота на легковом автомобиле. Возгорание оперативно ликвидировали, а нарушителя задержала полиция. Нанесенный ущерб оказался незначительным.

Ранее Сестрорецкий районный суд Петербурга направил в психиатрическую клинику женщину, которая во вторник пыталась поджечь военкомат Кронштадтского и Курортного районов города. Своего деяния подозреваемая оспаривать не стала, в условиях стационара специалисты проведут с фигуранткой судебную психиатрическую экспертизу.