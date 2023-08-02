В Карелии заключили под стражу обвиняемых в убийстве шести человек

Они пробудут под стражей до 30 сентября

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 августа. /ТАСС/. Прионежский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух мужчин, обвиняемых в убийстве шести человек в Карелии. Об этом следственное управление СК РФ по республике сообщило на своем сайте.

"Сегодня по ходатайству следствия в отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления СК РФ по Карелии, оба мужчины заключены под стражу до 30 сентября.

Как сообщалось ранее, ночью 1 августа в поселке Деревянное в результате тушения пожара в двух деревянных жилых домах обнаружили тела шести человек с телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере смерти. По подозрению в совершении преступления следователями СК были задержаны 37-летний мужчина, имеющий временную регистрацию в городе Санкт-Петербурге, и 38-летний местный житель. Оба ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления, отбывали наказания в местах лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). О ходе расследования уголовного дела представили доклад председателю СК РФ.