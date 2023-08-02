СК возбудил дело в отношении 14 человек, организовавших преступное сообщество в Москве

По данным следствия, соучастники создали преступное сообщество с целью совершения тяжких преступлений в сфере организации незаконной миграции на территории региона

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 14 человек, организовавших незаконную миграцию в хостелах Москвы и Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий ГСУ СК России по городу Москва выявлены признаки преступного сообщества. В отношении 14 лиц возбуждено уголовное дело по признакам организации преступного сообщества и участия в нем", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2018-2022 годах соучастники создали преступное сообщество с целью совершения тяжких преступлений в сфере организации незаконной миграции на территории Московского региона. Ими была организована работа хостелов на территории Москвы и Московской области, где велась массовая фиктивная постановка на миграционный учет иностранных граждан, в том числе находящихся на территории РФ в нарушение действующего миграционного законодательства.

Кроме того, отметили в СК, члены преступной группы организовали работу офиса, в котором предоставляли услуги по изготовлению различных миграционных документов для иностранных граждан, в том числе миграционных карт с отметками о пересечении государственной границы без фактического выезда с территории России, тем самым легализуя этих граждан, в число которых так же входили иностранцы, причастные к совершению иных преступлений.

Также в ведомстве добавили, что преступная деятельность фигурантов осуществлялась под покровительством руководителей и должностных лиц ОВМ ОМВД России по району Западное Дегунино Москвы.