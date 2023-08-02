2 августа, 16:59

В Кабардино-Балкарии выявили первый случай заражения лихорадкой Западного Нила

Для предупреждения заражения вирусом жителей призвали носить одежду, максимально прикрывающую тело, при посещении леса и зон отдыха на берегу водоема

НАЛЬЧИК, 2 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор Кабардино-Балкарии подтвердил случай заражения лихорадкой Западного Нила. Ранее заболевание в республике не выявлялось, сообщается в среду на официальном сайте ведомства.

"Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике информирует, что на территории республики выявлен первый случай Лихорадки Западного Нила", - говорится в сообщении.

Для предупреждения заражения вирусом жителей призвали носить одежду, максимально прикрывающую тело, при посещении леса и зон отдыха на берегу водоема. А также использовать репелленты, защищать жилье от проникновения комаров, которые являются переносчиком вируса, и прочищать сточные канавы в личных подсобных хозяйствах.

Лихорадка Западного Нила - острое вирусное заболевание, вызываемое одноименным вирусом. Инфекцию переносят комары, иксодовые и аргасовые клещи. В основном вирус передается человеку через укусы комаров. У большинства пациентов симптомы заболевания не проявляются, у некоторых развивается фебрильная болезнь. Тяжелая форма заболевания развивается в редких случаях. 

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РоссияКабардино-Балкария
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