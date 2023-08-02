В Москве задержали угрожавшего оружием в поликлинике

Задержанный был трезв и не пытался скрыться

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал пистолетом в поликлинике на улице Стромынка в Москве после ссоры c врачом. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в поликлинике по улице Стромынка, дом 7, корпус 1. Пациент после ссоры с врачом достал оружие и стал угрожать им", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно у задержанного изъят пневматический пистолет. "В настоящее время мужчина находится в местном УВД", - добавил представитель правоохранительных органов.

В пресс-службе столичного ГУ МВД ТАСС добавили, что пострадавших после угроз пациента с пистолетом в поликлинике нет, выстрелов он не делал.

По информации ведомства, сообщение в полицию о хулиганских действиях в медицинском учреждении поступило в 19:30. Полицейские незамедлительно прибыли на место. "Злоумышленник задержан. Предварительно установлено, что мужчина в ходе конфликта с медицинским работником стал угрожать пневматическим пистолетом. Выстрелов гражданин не производил", - добавили в главке. По факту проводится проверка.

"В настоящее время установлено, что задержанный после хулиганских действий в поликлинике мужчина в момент происходящего был трезв. От прибывших сотрудников полиции скрываться не пытался", - сказал собеседник агентства. По его словам, мужчина, угрожавший пистолетом, русский.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вечером в поликлинике на улице Стромынка мужчина в ходе конфликта с медицинским работником стал угрожать пневматическим пистолетом. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нарушителя. Выстрелов мужчина не производил. Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка.

