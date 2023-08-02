В Екатеринбурге почти на сутки задержали рейс "Руслайна" до Белоярского

На рейс ожидается 40 пассажиров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Регулярный рейс авиакомпании "Руслайн" из Екатеринбурга до Белоярского (Ханты-Мансийский автономный округ) задерживается в аэропорту Кольцово почти на сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Рейс должен был вылететь по расписанию в 14:10 (12:10 мск) из Екатеринбурга и прибыть в Белоярский в 15:50 (13:50 мск).

"В аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) 2 августа произошла задержка регулярного рейса 7R-825 по маршруту Екатеринбург - Белоярский авиакомпании "Руслайн". Планируемое время вылета 11:30 (09:30 мск - прим. ТАСС) 3 августа", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на рейс ожидается 40 пассажиров. В настоящее время они размещены в гостинице "Лайнер". Согласно данным на сайте аэропорта, рейс должен был выполнятся на самолете CRJ-100.