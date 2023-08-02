На Кипре стягивают дополнительные силы для тушения крупного пожара под Лимасолом

В тушении задействуют 30 пожарных расчетов и более 150 человек

НИКОСИЯ, 2 августа. /ТАСС/. Кипрские власти стягивают дополнительные силы для тушения крупного лесного пожара, который произошел в среду в провинции Лимасол в районе деревни Агиос Мамас и распространяется в направлении горных населенных пунктов Пелендри и Като Милос. К месту направлены 30 пожарных расчетов, задействовано более 150 человек, сообщил журналистам представитель департамента лесного хозяйства. По его словам, создан временный координационный центр.

Один из пожарных пострадал, его перевезли в больницу в Лимасоле.

К тушению подключена авиация - в общей сложности девять самолетов. Распространению огня способствует сильный ветер. Ситуацию осложняет то, что это труднодоступный район, к которому нет подъездных дорог. К настоящему времени пожар итак и не удалось взять под контроль. На кадрах, переданных местными телеканалами, видно, как над районом пожара стоит огромная стена белого дыма. По поводу выгоревшей площади пока не дается никаких оценок.

С середины июля на Кипре установилась очень жаркая погода, столбики термометров днем показывают в среднем около 40 градусов Цельсия. Периодически в сельских районах возникают пожары. До сих пор власти с ними успешно справлялись, не прибегая к помощи других стран.

Во многих городах Кипра развернуты специальные пункты, где люди имеют возможность отдохнуть в кондиционированных помещениях, там же им предлагают прохладительные напитки. Как сообщила метеорологическая служба островного государства, Кипр оказался под воздействием тепловой волны "Клеон".