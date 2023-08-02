Тайвань объявил штормовое предупреждение из-за приближения тайфуна "Канун"

В настоящее время тайфун находится в 380 км к северо-востоку от Тайваня

ГОНКОНГ, 2 августа. /ТАСС/. Центральное метеорологическое управление Тайваня объявило штормовое предупреждение из-за приближения тайфуна "Канун". Об этом говорится на сайте ведомства.

Власти Тайваня приостановили занятия в школах в Тайбэе, Синьбэе, Цзилуне и уезде Илань. Ожидается, что удар стихии по этим регионам будем самым сильным: в предстоящие сутки в них выпадет около 80 мм осадков. Государственные ведомства там также временно прекратят работу.

Кроме того, власти приостановят паромное сообщение между восточным побережьем Тайваня и прилегающими архипелагами. В общей сложности будет отменено 42 рейса.

В настоящее время тайфун находится в 380 км к северо-востоку от Тайваня. Скорость порывов ветра внутри него в последние часы несколько уменьшилась, однако по-прежнему достигает 58 м/с. Ближе всего к Тайваню тайфун будет в четверг и пятницу, после чего начнет удаляться от него в сторону Японии.

Как ранее сообщил телеканал NHK, в результате удара "Кануна" по самой южной японской префектуре Окинава погиб 1 человек, еще 41 пострадал. 193 тыс. домов на юге страны остаются без электричества из-за обрыва линий электропередачи.