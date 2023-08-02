Следователи возбудили уголовное дело после избиения подростков в центре Нижнего Новгорода

Инцидент произошел на Большой Покровской улице

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о покушении на убийство возбудили после избиения двух 18-летних подростков на улице Большой Покровской в центре Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Как проинформировали журналистов в ГУ МВД России по Нижегородской области, 1 августа подростки обратились в один из отделов полиции и рассказали об избиении.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п .п. "а", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, ночью 1 августа в центре Нижнего Новгорода на Большой Покровской улице группа мужчин напала на двух 18-летних подростков, избив их. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают личности нападавших.