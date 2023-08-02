В детских лагерях Анапы усилят меры безопасности после проникновения мужчины в один из них

Мэр города Василий Швец заявил, что объекты, где не соблюдены исчерпывающие меры безопасности, "ждут серьезные последствия, вплоть до приостановления деятельности"

ТАСС, 2 августа. Мэр Анапы Василий Швец поручил усилить меры безопасности во всех детских лагерях города и провести в них внеплановые проверки после случая в лагере "Счастливое детство", куда проник посторонний мужчина и позднее был задержан по подозрению в развратных действиях. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии.

"Чрезвычайная ситуация, которая произошла в "Счастливом детстве", не должна повториться. Начиная с завтрашнего дня будут проведены внеплановые проверки детских лагерей - в первую очередь тех, к кому были замечания наших контролирующих органов. Объекты, где не соблюдены исчерпывающие меры безопасности, ждут самые серьезные последствия, вплоть до приостановления деятельности", - приводятся в сообщении слова Щвеца.

Также мэр Анапы поручил в течение двух недель организовать на всех пляжах детских лагерей работу системы интеллектуального видеонаблюдения "Купол". Как уточняется в публикации, с июня 2022 года система помогла полиции задержать свыше 1,1 тыс. людей, находящихся в розыске и пропавших без вести. "Проверки соответствия детских здравниц требованиям антитеррористической безопасности продолжатся на постоянной основе. Информация по выявленным нарушениям будет направляться для принятия мер реагирования в Анапскую межрайонную прокуратуру", - подчеркивается в сообщении.

Всего в Анапе работает 24 детских лагеря и 2 детских санатория. За две летние смены в них побывали свыше 30 тыс. детей. Сейчас подходит к концу третья смена, на курорте находятся около 20 тыс. школьников.

Ранее Анапский городской суд арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в домогательстве к девочкам в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Дело возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 132, ч. 2 ст. 135 (развратные действия) УК РФ.

В правоохранительных органах региона ТАСС сообщали, что в Анапский городской суд поступил иск к арендатору детского лагеря о запрете деятельности до устранения всех нарушений, в том числе по пожарной безопасности, а также антитеррористической защищенности, куда входит в том числе и забор лагеря, который не препятствует проникновению посторонних на территорию. Именно через него, по словам собеседника агентства, мужчина и пробрался на территорию детского лагеря, находясь в слепой зоне камер наблюдения.