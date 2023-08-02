Пушилин сообщил о ранении семи человек за день при обстрелах ВСУ

По словам врио главы ДНР, двое из них несовершеннолетние

ДОНЕЦК, 2 августа. /ТАСС/. Семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение 2 августа, один пострадал при подрыве на мине. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Сегодня Донецк, Горловка, Ясиноватая пережили очередной трудный день. Семь человек получили ранения в результате обстрелов со стороны Украины, среди них ребенок и подросток, оба находятся в состоянии средней степени тяжести. В Кировском районе Донецка зафиксирован случай подрыва на противопехотной мине "Лепесток", - написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что противник обстрелял территорию республики 63 раза, выпустив более 230 боеприпасов. Повреждены девять жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.