Кипр сообщил о локализации очагов лесного пожара под Лимасолом

Один из пожарных при выполнении работ получил легкие травмы, проинформировали в кипрском департаменте лесного хозяйства

НИКОСИЯ, 2 августа. /ТАСС/. Кипрским властям удалось локализовать очаги крупного лесного пожара в провинции Лимасол, однако ситуация остается серьезной. Как сообщил департамент лесного хозяйства, никто из жителей не пострадал.

Один из пожарных при выполнении работ получил легкие травмы, его перевезли в больницу в Лимасоле. Взять огонь полностью под контроль пока не удается. На текущий момент известно, что выгорела площадь как минимум 1 кв. км.

Пожар вспыхнул в районе 15:15 мск в районе деревни Агиос Мамас и начал быстро распространяться в направлении горных населенных пунктов Пелендри и Като Милос. Распространению огня способствовал сильный ветер. Ситуацию осложняет то, что это труднодоступный район, к которому нет подъездных дорог. На кадрах, переданных местными телеканалами, была видна огромная стена белого дыма над зоной пожара.

Для борьбы с огнем задействованы более 300 пожарных и 9 самолетов. Как заявляют власти, это самая серьезная ситуация, с которой им приходилось сталкиваться, тушение будет продолжаться всю ночь.

С середины июля на Кипре установилась очень жаркая погода, столбики термометров днем показывают в среднем около 40 градусов Цельсия. Периодически в некоторых сельских районах возникают пожары. До сих пор власти с ними успешно справлялись, не прибегая к помощи других стран. Во многих городах развернуты специальные пункты, где люди имеют возможность отдохнуть в кондиционированных помещениях, им предлагают прохладительные напитки. Как сообщила метеорологическая служба островного государства, Кипр оказался под воздействием тепловой волны "Клеон".