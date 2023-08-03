В Костромской области возбудили уголовное дело после жалоб на работу мусорного полигона

КОСТРОМА, 3 августа. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности при эксплуатации полигона твердых бытовых отходов в Нерехтском районе Костромской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

"СУ СК России по Костромской области по поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Воскресенского сельского поселения и Нерехтского района при эксплуатации полигона твердых бытовых отходов на землях муниципального образования, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2021 году земельный участок и здание пропускного пункта полигона ТБО "Каменка" в Воскресенском сельском поселении Нерехтского района были переданы в пользование организации, занимающейся накоплением, сбором, утилизацией и захоронением твердых коммунальных отходов, поступающих из Костромы, Волгореченска и шести районов области. В настоящее время мусор складируется за границами земельного участка, которые были установлены при межевании. Как отметили в пресс-службе, это может привести к загрязнению почвы и грунтовых вод, к ухудшению санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки.

Ранее жители Нерехтского района опубликовали в соцсетях обращение к руководству СК РФ с просьбой обратить внимание на мусорный полигон "Каменка", который, по их словам, функционирует с нарушениями, работа полигона может нанести серьезный вред окружающей среде.​​​​​​