2 августа, 22:09

Футболист одного из клубов Коста-Рики погиб в результате нападения крокодила

AP Photo/ J Pat Carter, архив
© AP Photo/ J Pat Carter, архив

У Хесуса Лопеса Ортиса остались двое детей

ГАВАНА, 3 августа. /ТАСС/. Коста-риканский 29-летний капитан футбольной команды "Депортиво Рио Каньяс" Хесус Лопес Ортис погиб в результате нападения крокодила во время купания в реке. Об этом в среду сообщает местная телекомпания Teletica.

Отмечается, что инцидент произошел в конце июля в провинции Гуанакасте на западе центральноамериканской республики. У футболиста остались двое детей, руководство команды пообещало родственникам спортсмена организовать сбор средств на похороны.

Это второй за год случай гибели человека в результате нападения крокодила в Коста-Рике. В октябре прошлого года девятилетний мальчик погиб в реке Матина в городе Пуэрто-Лимон на востоке страны после нападения рептилии. 

Теги:
Коста-Рика
© Информационное агентство ТАСС
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