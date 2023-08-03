В Забайкалье четыре грузовых вагона сошли с рельс

Три из них опрокинулись

ТАСС, 3 августа. Сход четырех грузовых вагонов произошел на станции Голубичная Забайкальской железной дороги, три из них опрокинулись, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 2 августа 2023 года около 21:00 местного времени (15:00 мск) на путях необщего пользования станции Голубичная Забайкальской железной дороги произошел сход четырех вагонов грузового поезда, из них три - с опрокидыванием. В настоящее время проводятся восстановительные работы", - сообщает ведомство.

Уточняется, что задержек поездов из-за происшествия нет. На место выехала следственно-оперативная группа Читинского линейного отдела МВД России на транспорте. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.