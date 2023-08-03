Число жертв тайфуна "Канун" на юге Японии выросло до двух

Количество пострадавших увеличилось до 58

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Два человека погибли из-за последствий тайфуна "Канун", который прошел по территории префектуры Окинава на юге Японии. Об этом сообщил телеканал NHK.

Ранее сообщалось об одном погибшем. Кроме того, число пострадавших увеличилось с 41 до 58.

По данным энергетической компании Okinawa Electric Power, 164 тыс. домов на юге страны остаются без электричества из-за разрывов линий электропередачи, вызванных шквальным ветром. В регионе нарушено транспортное сообщение, отменено более 300 авиарейсов, частично приостановлено движение паромов.

По прогнозам синоптиков, до конца недели в южных регионах Японии может выпасть до 200 мм осадков.

Сейчас тайфун находится вблизи острова Окинава и движется в сторону Восточно-Китайского моря. Скорость ветра в его центральной части составляет около 45 м/с с порывами до 65 м/с.