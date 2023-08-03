В Приморье пресекли контрабанду орденов Красной Звезды и Отечественной войны

Их пытались незаконно вывезти в Китай

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа. /ТАСС/. Гражданка Китая пыталась вывезти из Приморья в КНР 20 советских орденов, представляющих культурную и историческую ценность, а также 2 офицерских кортика, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

"Гражданка КНР спрятала среди одежды в чемодане и во внутреннем кармане дамской сумки 11 орденов Красной Звезды и 9 орденов Отечественной войны, а также разместила под подкладкой чемодана 2 офицерских кортика. Награды и оружие злоумышленница получила от неустановленного лица в гостинице Уссурийска. Она знала, что вывоз культурных ценностей без специальных документов запрещен, поэтому намеренно попыталась сокрыть их от таможенного контроля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за вывоз ценностей женщине обещали 500 юаней. Таможенная экспертиза показала, что ордена Красной Звезды и Отечественной войны были выпущены в период с 1944 по 1967 год и представляют культурную и историческую ценность. Один из офицерских кортиков был изготовлен в 1956 году и представляет культурную ценность, а второй - военно-морской офицерский кортик - изготовлен в 1982 году.

В отношении гражданки КНР возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф в размере до 1 млн рублей.

Расследование продолжается. Устанавливаются другие участники преступной группы.