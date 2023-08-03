Во Владивостоке перекрыли часть объездной трассы

Причиной стало ДТП с большегрузом

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа. /ТАСС/. Движение в сторону острова Русский на объездной трассе Владивостока ограничено из-за ДТП с участием большегруза, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"В дежурное отделение полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Седанка - Патрокл в направлении острова Русский с участием большегруза. В настоящее время движение на автодороге в направлении острова Русский ограничено", - говорится в сообщении.

На месте автоаварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших.

В социальных сетях и местных СМИ сообщается о ряде небольших аварий на той же трассе. Во Владивостоке сейчас идет дождь, местами, в том числе на некоторых участках трассы, наблюдается густой туман.

Автодорога Седанка - Патрокл является для столицы Приморья объездной и связывает жилые микрорайоны Первомайского района, а также остров Русский с пригородом Владивостока, в том числе с аэропортом.