На Камчатке задержали ловцов краснокнижных кречетов

Три из шести птиц погибли в гараже у злоумышленников

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Трое мужчин на Камчатке ловили и держали в гараже редких краснокнижных кречетов, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю. Злоумышленники задержаны, но в ходе содержания птиц в неволе три из шести кречетов погибли.

"В совершении тяжкого экологического преступления подозреваются четверо мужчин. Из материалов уголовного дела следует, что злоумышленники, действуя в составе организованной группы, осуществили на территории Соболевского района Камчатского края добычу шести особей особо ценных диких птиц отряда соколообразных - кречетов. В дальнейшем фигуранты уголовного дела перевезли диких птиц из поселка Крутогоровский Соболевского района в краевой центр, где хранили в специально оборудованном гаражном помещении до момента их обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате содержания птиц в неволе три особи кречетов погибли, оставшиеся птицы после реабилитации выпущены в естественную среду обитания. Вред государству от незаконной добычи объектов животного мира оценивается в размере, превышающем 2, 25 млн рублей за одну птицу.

Следственным управлением СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча, содержание особо ценных диких птиц). Фигуранты задержаны, с ними работают следователи. Изъяты специальные средства, предназначенные для перевозки и содержания диких птиц.