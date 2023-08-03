3 августа, 01:14

В Южной Корее после открытия съезда скаутов из-за жары госпитализировали 88 человек

Несколько участников мероприятия потеряли сознание и при падении получили травмы ног, передает Yonhap

СЕУЛ, 3 августа. /ТАСС/. В провинции Чолла-Пукто Республики Корея 88 человек были госпитализированы с симптомами теплового удара после участия в церемонии открытия съезда скаутов. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что несколько человек потеряли сознание и при падении получили травмы ног. Пострадавшие находятся под надзором врачей, угрозы для их жизней нет.

По данным метеорологов, в течение недели температура воздуха на территории Чолла-Пукто будет сохранятся на уровне 35 градусов Цельсия. 

Теги:
Республика Корея
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