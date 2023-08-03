В Приморье выписали из больниц детей, отравившихся жидкостью для розжига

​​​​​​Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту получения химического ожога малолетними

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа. /ТАСС/. Врачи выписали из больниц детей, которые в июле отравились жидкостью для розжига костра, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Приморья. В стационаре остается несовершеннолетний, который отравился нефтепродуктами.

"Двое детей, ранее получивших отравление жидкостями для розжига, выписаны из больниц под наблюдение участковых педиатров. Третий ребенок еще в стационаре с положительной динамикой, ему потребуется длительная реабилитация", - рассказали в министерстве.

​​​​​​Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту получения химического ожога малолетними.

В конце июля Минздрав региона сообщил, что четверо детей оказались в больницах из-за отравления жидкостью для розжига или нефтепродуктами. Одному из них промыли желудок и отпустили на амбулаторное лечение, трое оставались в больницах в среднетяжелом состоянии.