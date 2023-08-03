3 августа, 01:53

В Приангарье экс-директора предприятия подозревают в контрабанде леса на 50 млн рублей

Мужчина находится под домашним арестом

ИРКУТСК, 3 августа. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора лесоперерабатывающего предприятия по подозрению в контрабанде леса на сумму более 50 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора лесоперерабатывающего предприятия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). В период 2014-2015 годов подозреваемый незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС лесоматериалы в объеме более 22 тыс. куб. м рыночной стоимостью более 50 млн рублей, отразив в таможенных декларациях ложные сведения о производителе товара", - говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под домашним арестом. В ноябре 2022 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту незаконного возмещения НДС с деятельности предприятия. 

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РоссияИркутская область
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