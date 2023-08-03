В Якутии зарегистрировали 99 лесных пожаров на площади около 190 тыс. га

В тушении задействовали 1 298 человек и 45 единиц техники

ТАСС, 3 августа. Сотрудники пожарной охраны продолжают тушение лесных возгораний в Якутии, где зарегистрировано 99 очагов на площади около 190 тыс. га.

Об этом сообщили в оперативном штабе республики.

"Всего на начало суток действуют 99 лесных пожаров с общей площадью 189 тыс. га в 12 районах. Проводятся работы по тушению 47 пожаров на площади 140 тыс. га. Из них локализовано 11 пожаров на площади более 3,8 тыс. га", - рассказали в оперштабе.

За минувшие сутки удалось ликвидировать 11 пожаров на общей площади свыше 19,3 тыс. га. Вместе с тем обнаружено 15 новых очагов на площади 1,4 га. "В тушении пожаров участвуют 1 298 человек и 45 единиц лесопожарной техники. Задействована авиация", - отметили в оперштабе.