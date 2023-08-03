В Иркутске подтопило 11 садовых участков после увеличения сброса воды на ГЭС

Спасателей перевели на усиленный вариант несения службы

ИРКУТСК, 3 августа. /ТАСС/. В Иркутске в связи с повышением уровня воды в реке Ангаре после увеличения сброса на Иркутской гидроэлектростанции (ГЭС) подтопило 11 приусадебных участков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

"В связи со складывающейся гидрологической обстановкой Енисейским бассейновым водным управлением со 2 августа принято решение об увеличении сбросных расходов на Иркутской ГЭС до 3 тыс. куб. м в секунду. Территории в нижнем бьефе Иркутской ГЭС обследуются с применением беспилотной авиации Главного управления МЧС России по Иркутской области. В настоящее время установлены факты подтопления 11 приусадебных участков садоводства "Елизовское" с сезонным пребыванием людей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что население информируют о складывающейся гидрологической обстановке.

Ранее межведомственная рабочая группа согласовала Иркутской ГЭС увеличение пропуска воды, чтобы сдержать ее уровень в озере Байкал и Иркутском водохранилище и пройти период сильных дождей с минимальными рисками. Спасателей перевели на усиленный вариант несения службы.

В начале июля в Иркутской области шли продолжительные ливни, при этом в Иркутском водохранилище была свободная емкость, что позволило сдерживать паводок. Однако позже уровень воды в Байкале повысился. По данным Росгидромета, фактический приток воды в Байкал в июле составил 130% от нормы. В III квартале 2023 года ожидается, что он составит 116-141% от нормы.