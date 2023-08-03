3 августа, 03:10

По объездной трассе Владивостока восстановили движение

Причиной ограничения движения стало ДТП с большегрузом

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа. /ТАСС/. Автомобильное движение по объездной трассе Владивостока Седанка - Патрокл восстановлено после утреннего ДТП, сообщает в телеграм-канале пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"Движение автотранспорта на трассе Седанка - Патрокл в направлении острова Русский восстановлено и осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Автодорога Седанка - Патрокл является для столицы Приморья объездной и связывает жилые микрорайоны Первомайского района, а также остров Русский с пригородом Владивостока, в том числе с аэропортом. 

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РоссияПриморский край
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