По объездной трассе Владивостока восстановили движение

Причиной ограничения движения стало ДТП с большегрузом

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа. /ТАСС/. Автомобильное движение по объездной трассе Владивостока Седанка - Патрокл восстановлено после утреннего ДТП, сообщает в телеграм-канале пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"Движение автотранспорта на трассе Седанка - Патрокл в направлении острова Русский восстановлено и осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Автодорога Седанка - Патрокл является для столицы Приморья объездной и связывает жилые микрорайоны Первомайского района, а также остров Русский с пригородом Владивостока, в том числе с аэропортом.