На Камчатке у гражданина Украины изъяли более тонны немаркированной крабовой продукции

Он пытался незаконно сбыть товар

ТАСС, 3 августа. Сотрудники Управления ФСБ по Камчатскому краю задержали гражданина Украины, который пытался незаконно сбыть 170 кг немаркированной продукции из мяса краба. Позже на складе было обнаружено еще более тонны подобного товара, сообщила пресс-служба управления.

"Сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю задержан гражданин Украины, подозреваемый в незаконном обороте валютоемких водных биологических ресурсов в крупном размере. Иностранец пытался незаконно реализовать 170 кг немаркированной продукции из мяса краба-стригуна бэрди, после чего был задержан сотрудниками УФСБ. Документы, подтверждающие законность происхождения и безопасность товара, у продавца отсутствовали", - говорится в сообщении.

Задержанный с сообщниками подозреваются в создании преступной схемы по приобретению, переработке и хранению немаркированной продукции из краба, не соответствующей требованиям безопасности (п. "а" ч. 4 ст. 171.1 УК РФ).

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ также выявили склад с незаконным товаром, располагавшийся в гараже в одном из микрорайонов Петропавловска-Камчатского. В нем находилось свыше тонны замороженной крабовой продукции. Деликатес изъят и передан на ответственное хранение", - добавили в пресс-службе.