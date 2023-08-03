3 августа, 03:48

На Алтае парапланерист во время соревнований получил перелом позвоночника

Его госпитализировали

ТАСС, 3 августа. Парапланерист, упавший в ходе соревнований Кубка России по параплану в Кош-Агачском районе Республики Алтай, госпитализирован с травмой позвоночника. Об этом ТАСС сообщил начальник соревнований Артем Соколовский.

"Состояние хорошее, компрессионный перелом (позвоночника) не тяжелый. Все обойдется без операции, сейчас находится в больнице", - сказал он.

Соколовский также сообщил ТАСС о том, что решение об отмене соревнований пока не принималось.

ЧП произошло 2 августа. Участник из Новосибирска упал в горах в ходе соревнований. В Курае с 30 июля по 5 августа проходит Кубок России в дисциплине "параплан - парящий полет". 

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