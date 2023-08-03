В пострадавшем от наводнения Северном Китае идут спасательные работы

Ливни, принесенные тайфуном "Доксури", оказались самыми сильными за все время наблюдений

ТАСС, 3 августа. Спасательные работы идут в городе Чжочжоу (провинция Хэбэй, Северный Китай), где в результате сброса воды из переполненных водохранилищ и зон накопления паводковых вод оказались затоплены городские районы и 146 окрестных деревень, расположенных в низинах. Людей в безопасные места эвакуируют на вертолетах, сообщает новостной телеканал CGTN.

"Ливни в провинции Хэбэй продолжались длительное время и отличались большим количеством, широким распространением и сильной интенсивностью осадков. Из-за последствий экстремально обильных осадков и наводнений выше по течению риск разлива рек и подтопления в городе Чжочжоу возрос, ситуация с предотвращением наводнений очень серьезная", - говорится в сообщении местного управления по предотвращению наводнений.

Согласно официальным данным, число пострадавших в Чжочжоу составило более 134 тыс. человек. Сообщается также о "значительном материальном ущербе и жертвах", однако количество погибших не уточняется.

"В настоящее время борьба с наводнениями в бассейне реки Хайхэ вступила в критическую стадию, паводок в речной системе Юндин развивается вниз по течению, и защита от наводнений находится в критическом состоянии", - отмечается в сообщении CGTN.

Ливни в Пекине и прилегающей провинции Хэбэй, принесенные тайфуном "Доксури", оказались самыми сильными за все время наблюдений, о чем сообщило Пекинское метеобюро. Экстремальное количество осадков, зафиксированное на водохранилище Ванцзяюань в городском районе Чанпин, составило 744,8 мм. Предыдущий рекорд был отмечен 23 июля 1891 года, когда в Пекине выпало 609 мм осадков.