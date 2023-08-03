В Австралии обнаружили останки экипажа разбившегося военного вертолета Taipan

Останки, скорее всего принадлежащие экипажу воздушного судна, были найдены в поврежденной кабине, оказавшейся на большой глубине, сообщили в Минобороны страны

СИДНЕЙ, 3 августа. /ТАСС/. Спасателям удалось обнаружить останки военнослужащих ВС Австралии, погибших в результате крушения вертолета MRH-90 Taipan во время учений Talisman Sabre. Об этом сообщил начальник Объединенного оперативного командования Министерства обороны, генерал-лейтенант Грег Байлтон, выступая пред журналистами.

По его словам, "останки, предположительно, принадлежащие членам экипажа MRH90 Taipan, были обнаружены в зоне поисков обломков вертолета австралийской армии, разбившегося в районе архипелага Уитсандейс в штате Квинсленд". "Обнаруженные обломки [вертолета] соответствуют данным о катастрофе и, к сожалению, подводным аппаратом с дистанционным управлением там же были обнаружены неопознанные человеческие останки", - сказал Байлтон, отметив, что "точная идентификация тел будет возможна только после того, как все обнаруженные обломки поднимут на поверхность".

Также сообщается, что останки, скорее всего принадлежащие экипажу разбившегося воздушного судна, были обнаружены в поврежденной кабине вертолета, оказавшейся на большой глубине. Там же обнаружены остальные обломки вертолета, однако в ходе поисковой операции пока не удалось найти его черный ящик. "Это сложная задача, но мы сделаем все возможное, чтобы найти его, поскольку записи бортового самописца помогут понять, что произошло на самом деле", - указал генерал-лейтенант.

Вертолет австралийских ВС разбился недалеко от острова Гамильтон 28 июля во время тренировочной миссии, проводимой совместно с американскими военными в рамках учений Talisman Sabre 2023. На борту находились четыре члена экипажа, к поиску которых были привлечены более 800 человек. 31 июля министр обороны Австралии Ричард Марлз сообщил, что надежды найти экипаж разбившегося вертолета живым не осталось и военные приступили к сбору обломков воздушного судна, рассчитывая найти останки членов его команды позднее.

Военные учения Talisman Sabre 2023 проходят на северо-востоке Австралии с 21 июля по 4 августа 2023 года. В этом году они посвящены совершенствованию оперативного взаимодействия и укреплению сотрудничества между вооруженными силами стран-участниц. В тренировочных миссиях принимают участие порядка 30 тыс. военных из 13 государств.