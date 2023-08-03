Число погибших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае увеличилось до шести

В больнице Барнаула умерла женщина, которая находилась на борту во время падения

ТАСС, 3 августа. Женщина, пострадавшая при крушении вертолета Ми-8 на Алтае, умерла в больнице Барнаула. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

"[Женщина] скончалась, [пострадавший] мужчина стабильный, медпомощь оказывают в полном объеме", - сообщили в ведомстве. Таким образом, число жертв катастрофы увеличилось до шести.

Воздушное судно 27 июля упало примерно в районе села Тюнгур в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, оно принадлежит "Алтайавиа". Предварительно при заходе на посадку вертолет зацепил провода, упал и загорелся. По данному факту Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело.