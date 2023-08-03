В селе в Амурской области ввели карантин после нападения барсука на ребенка

У животного выявили бешенство

ТАСС, 3 августа. Специалисты ввели карантин в селе Калинино Михайловского района Амурской области после нападения барсука на ребенка. Об этом сообщили в управлении ветеринарии региона.

"Особо опасное заболевание было выявлено у дикого барсука. Животное пришло на территорию села, зашло на частное подворье и укусило 13-летнего мальчика. Ребенку оказана медицинская помощь, проведена вакцинопрофилактика. После инцидента барсука отловили и проверили на бешенство. Лабораторные исследования подтвердили, что животное было больно", - говорится в сообщении.

Специалисты амурского управления ветеринарии завершили все необходимые мероприятия в очаге заболевания. Проведена повторная вакцинация сельскохозяйственных и домашних животных, у которых подходил к концу срок действия прошлогодних прививок.

В июне аналогичный случай выявили в Свободненском районе, там местную жительницу укусила бешеная енотовидная собака, в начале июля в селе Благовещенского района отловили больную лисицу.

"В связи со сложившейся ситуацией жителям области необходимо помнить о мерах предосторожности и сохранять бдительность. В случае укусов животными даже незначительных, нужно обязательно обращаться за медицинской помощью и информировать о ЧП управление ветеринарии. Все домашние животные, особенно дворовые и бывающие за пределами городов, обязательно должны иметь прививки от бешенства. Несложная и бесплатная для владельцев процедура может спасти жизнь", - сказал начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов, слова которого приводятся в сообщении.