В Хабаровском крае за сутки потушили 26 пожаров

К борьбе с огнем привлечено 79 человек

ХАБАРОВСК, 3 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае сократилась до 195,1 тыс. га. За сутки ликвидировали 26 пожаров, сообщается в Telegram-канале министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"На территории Хабаровского края зарегистрировано 45 пожаров на общей площади 195 152 га. <...> Ликвидировано 26 пожаров на 44 016 га", - говорится в сообщении. Накануне огнем было охвачено почти 227,4 тыс. га.

Возгорания фиксируются сейчас только в северных районах Хабаровского края - в Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском и Охотском. К борьбе с огнем привлечено 79 человек.

В Хабаровском крае введен режим ЧС, жителям запрещено посещать леса. Исключения распространяются только на транспорт и граждан, задействованных в тушении лесных и ландшафтных пожаров, в проведении спасательных работ. Также введен межрегиональный режим ЧС в лесах.

С начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае зарегистрировано более 640 пожаров на общей площади свыше 744,3 тыс. га.