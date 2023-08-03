Губернатор Калужской области сообщил о шести дронах, сбитых на юго-западе региона

Пострадавших и разрушений нет, заявил Владислав Шапша

КАЛУГА, 3 августа. /ТАСС/. Шесть беспилотников сбиты ночью на юго-западе Калужской области силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

"Сегoдня ночью при попытке пролета через Калужскую oбласть силами ПВО на югo-западе региона сбито шеcть БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал Шапша.

Он добавил, что на месте работают спецслужбы.

Калужская область граничит с территорией Москвы и Московской области, а также с Брянской, Орловской, Смоленской и Тульской областями.