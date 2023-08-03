В Екатеринбурге временно ограничили движение транспорта из-за коммунальной аварии

К ликвидации ЧП подключены аварийные службы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Движение транспорта ограничили из-за наводнения, вызванного аварией на сетях водопровода, на улицах Щербакова и Самолетной в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

"В Екатеринбурге на улицах Щербакова и Самолетной автоинспекторы временно ограничили движение под мостом в оба направления из-за прорыва холодной воды. Автомобилистов отправляют в объезд. Коммунальные службы работают на месте аварии, устраняют последствия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе мэрии города отметили, что авария произошла на сетях водопровода. В связи с этим также закрыто движение троллейбусов на станциях Химмаш и Табачная фабрика. Автобусы 36-го и 97-го маршрута направлены по объезду через Кольцовский тракт, автобус маршрута номер 012 направлен через Вторчермет.

К ликвидации ЧП подключены аварийные службы, производится откачка воды. После устранения последствий аварии движение общественного транспорта будет восстановлено.

Ранее в местных СМИ и социальных сетях были опубликованы фотографии и видео с затоплением улицы, автобусы по колеса находились в воде.