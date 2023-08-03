Силы РФ уничтожили ЗРК IRIS-T в районе Надеждовки Херсонской области

В общей сложности ликвидированы 15 военных ВСУ на трех участках фронта, сообщили в экстренных службах

ГЕНИЧЕСК, 3 августа. /ТАСС/. Войска РФ за сутки уничтожили 15 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, а также зенитный ракетный комплекс IRIS-T производства Германии. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель экстренных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожена ЗРК IRIS-T в районе населенного пункта Надеждовка", - сказал он.

В общей сложности ликвидированы 15 военных ВСУ на трех участках фронта. По информации представителя экстренных служб, также уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом и 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему.

Власти Украины после начала специальной военной операции неоднократно обращались к западным партнерам с просьбой предоставить им больше вооружения, в том числе современные системы противовоздушной обороны. 24 июля журнал Forbes сообщил, что, по его данным, западные страны поставили Киеву около 20 ЗРК SAMP-T, Patriot, Iris-T, NASAMS, Crotale и других.