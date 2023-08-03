В Новой Москве после массовой драки задержали 12 человек

Никто не пострадал

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 12 человек после драки в поселении Десеновское в Новой Москве, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Информация о конфликте поступила в полицию в 23:30. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции были задержаны и доставлены для разбирательства в территориальный отдел полиции 12 человек. Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало", - сказал собеседник агентства.

Полицейские устанавливают круг лиц, причастных к совершению противоправных действий. Они будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что конфликт произошел на бытовой почве.