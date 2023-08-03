3 августа, 06:21

В провинции Хэбэй повысили уровень опасности из-за наводнений

Ливни в Пекине и провинции, которые принес тайфун "Доксури", оказались самыми сильными за все время наблюдений

ПЕКИН, 3 августа. /ТАСС/. Власти провинции Хэбэй на севере Китая повысили уровень реагирования на стихийные бедствия в связи с экстремальным уровнем осадков. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Согласно положениям плана оказания помощи при стихийных бедствиях в провинции Хэбэй и местным потребностям, комитет по уменьшению опасности стихийных бедствий провинции принял решение повысить уровень реагирования на стихийные бедствия в провинции Хэбэй с третьего до второго", - говорится в сообщении.

Ливни в Пекине и прилегающей провинции Хэбэй, которые принес тайфун "Доксури", оказались самыми сильными за все время наблюдений. Экстремальное количество осадков, зафиксированное на водохранилище Ванцзяюань в городском районе Чанпин, составило 744,8 мм. Предыдущий рекорд был отмечен 23 июля 1891 года, когда в Пекине выпало 609 мм осадков. 

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