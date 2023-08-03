На Кипре удалось частично взять под контроль лесной пожар под Лимасолом

Для борьбы с огнем задействованы более 300 пожарных и девять самолетов

НИКОСИЯ, 3 августа. /ТАСС/. Кипрские власти смогли частично взять под контроль крупный лесной пожар в провинции Лимасол. Об этом сообщил департамент лесного хозяйства. Борьба с огнем велась всю ночь. С наступлением утра была вновь задействована авиация.

Пожар вспыхнул в среду около 15:15 мск в районе деревни Агиос Мамас и начал быстро распространяться в направлении горных населенных пунктов Пелендри и Като Милос. Он охватил территорию площадью 1,5 кв. км, покрытую лесной растительностью. Распространению огня способствовал сильный ветер. Ситуацию осложняет то, что это труднодоступный район, к которому нет подъездных дорог.

Для борьбы с огнем задействованы более 300 пожарных и девять самолетов. Помощь пожарным также оказывают местные волонтеры. Как заявляют власти, это самая серьезная ситуация, с которой им приходилось сталкиваться.

С середины июля на Кипре установилась очень жаркая погода, столбики термометров днем показывают в среднем около 40 градусов Цельсия. Периодически в ряде сельских районов возникают пожары. До сих пор власти с ними успешно справлялись, не прибегая к помощи других стран. Во многих городах развернуты специальные пункты, где люди имеют возможность отдохнуть в кондиционированных помещениях, им предлагают прохладительные напитки. Как сообщила метеорологическая служба островного государства, Кипр оказался под воздействием тепловой волны "Клеон".