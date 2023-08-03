В результате ударов ВСУ по Алёшкам ранены два мирных жителя

Как сообщили в экстренных службах, ночью ВСУ обстреливали гражданскую инфраструктуру в Великой Лепетихе, Днепрянах, Каховке и Новой Каховке

ГЕНИЧЕСК, 3 августа. /ТАСС/. Двое мирных жителей получили ранения в результате ударов украинских военных в среду по городу Алёшки в Херсонской области. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель экстренных служб региона.

"В результате обстрела н. п. Алёшки получили ранения различной степени тяжести два мирных жителя", - сказал он.

За прошедшую ночь ВСУ обстреливали гражданскую инфраструктуру в Великой Лепетихе, Днепрянах, Каховке и Новой Каховке, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии, жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.

В среду ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 44 снаряда по Алёшкам, Голой Пристани, Горностаевке, Казачьим Лагерям и Кардашинке.