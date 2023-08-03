В Нижнем Новгороде задержали трех человек по подозрению в избиении подростков

В ближайшее время им предъявят обвинения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники СК во взаимодействии с полицейскими задержали троих местных жителей по подозрению в избиении подростков в центре Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"По подозрению в совершении данного преступления следователями СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками управления МВД России по Нижнему Новгороду задержаны трое местных жителей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, ночью 1 августа 2023 года на улице Большой Покровской в центре Нижнего Новгорода группа молодых людей напала на троих 18-летних подростков, избив их. Противоправные действия пресекли прохожие.

В ближайшее время злоумышленникам предъявят обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что после избиения молодых людей возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "а", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц".