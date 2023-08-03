В Челябинске во время ливня затопило крыши нескольких многоквартирных домов

Всего в городе зафиксировали 29 случаев

ЧЕЛЯБИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Ливень в Челябинске, превысивший месячную норму осадков, затопил крыши многоквартирных домов, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"После сильного ливня зафиксировано 29 случаев затопления крыш домов. Треть из них произошли в домах с мягкой кровлей и внутренним ливневым водостоком. Как например, в доме 338А по проспекту Победы, где сегодня побывали представители администрации города", - говорится в сообщении.

По данным администрации, такие протечки чреваты отключением электроэнергии из-за промокания проводки. Поэтому очень важна работа управляющих компаний, которые должны немедленно отреагировать на затопление. Управление ЖКХ администрации города держит ситуацию на контроле, в адрес управляющих компаний направлены сообщения о том, что нужно срочно провести восстановительные работы.

2 августа со ссылкой на пресс-службу Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области сообщалось, что 13 участков дорог и 20 дворовых территорий подтоплены после ливня, который за четыре часа превысил месячную норму осадков.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие два дня в Челябинской области прогнозируют кратковременные дожди и грозы.